Депутаты Госдумы России рассматривают возможность сделать SIM-карту полноценным идентификатором личности гражданина. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на председателя комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Издание пишет, что депутаты хотят внести изменения в один или несколько действующих законов: "О связи", "О банках и банковской деятельности", "О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Между тем люди, как и прежде, смогут купить любое количество SIM-карт. А вот передача их другим людям будет запрещена. На ребенка любого возраста родители смогут оформить SIM-карту по аналогии с загранпаспортом.
Комментарии
очумели?
пopa yжe ввoдит идeнтификaтop идиoтизмa нa дeпyтaтoв Гocдyмы .
Идиотов не сеют и не жнут, они сами родятся. Написали бы уже прямо - хотим, чтобы номер был четко привязан к конкретному человеку. Так легче его контролировать.
ПОРА ГНАТЬ ИХ ГОСДУРЫ ВСЕХ, СПОРТСМЕНОВ,АРТИСТОВ.ТАНЦОРОВ, лизунов и гомосеков!
В КИТАЕ ЭТИХ СИМОК МОЖНО КУПИТЬ ВЕДРО, БЕЗ ПАСПОРТА И ВСЯКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛИЧНОСТЕЙ,САМ БРАЛ ЛИЧНО! У нас же есть инн,
маразм крепчает!
наберу симок незарегеных, и кидаловом занимаются
"
кирпич
ПОРА ГНАТЬ ИХ ГОСДУРЫ ВСЕХ, СПОРТСМЕНОВ,АРТИСТОВ.ТАНЦОРОВ, лизунов и гомосеков"
И останутся там только воры, мошенники, и Жириновский с Зюгановым....
"Караул устал" (с) Правнука шомполами! Остальные катитесь по домам.