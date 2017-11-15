Депутаты Госдумы России рассматривают возможность сделать SIM-карту полноценным идентификатором личности гражданина. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на председателя комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Издание пишет, что депутаты хотят внести изменения в один или несколько действующих законов: "О связи", "О банках и банковской деятельности", "О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Между тем люди, как и прежде, смогут купить любое количество SIM-карт. А вот передача их другим людям будет запрещена. На ребенка любого возраста родители смогут оформить SIM-карту по аналогии с загранпаспортом.