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Памятный знак бульдозеристам–строителям установили на перевале Кату-Ярык в Улаганском районе Республики Алтай, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На знак нанесены имена строителей Аркадия, Анатолия, Виктора Ухановых. На церемонии открытия присутствовали сотрудники агентства по культурно-историческому наследию Республики Алтай, строители-бульдозеристы, их родственники и друзья.

Напомним, ранее памятник трудовому подвигу строителей Чуйского тракта был установлен на вершине перевала Чике-Таман в рамках празднования 95-летия придания трассе статуса дороги государственного значения.