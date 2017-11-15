Дед Мороз из Великого Устюга рассказал в Новосибирске о необычных подарках, которые желают получить жители России в возрасте от 7 до 90 лет. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказал волшебник, недавно ребенок попросил у него лопату и металлоискатель. Видимо, малыш всерьез подумывает заняться поиском клада.

"Традиционно просят закрыть ипотеку, как минимум снизить процентную ставку, или вот еще чудное: "То, что я тебе заказывала, мама уже купила, поэтому ты можешь деньгами". Кажется, пройдет немного времени, и мне уже будут писать номер карты", — шутит Дед Мороз.

Также волшебник вспоминает, что у него еще не просили биткоины. Но он не исключает, что такая просьба может прозвучать в самое ближайшее время. Также Дед Мороз говорит, что девушки стали часто просить себе женихов.

"Дед Мороз, дай мужиков самостоятельных, не затюканных, которые умеют принимать решения сами". Видать, беда в стране", — сказал волшебник.

Напомним, Дед Мороз из Великого Устюга побывал в Барнауле на минувших выходных.