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Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин высказался о проблеме скользких тротуаров и лестниц, подчеркнув, что безопасность горожан должна стоять на первом месте.

"Тротуар, как и проезжая часть, в период частых перепадов температур, которые происходят в настоящее время, таит в себе опасность. Необходимо предпринять все меры, чтобы передвижение барнаульцев по городским улицам было максимально безопасным", — цитирует главу администрации пресс-центр мэрии.

Напомним, в последние дни барнаульцы в соцсетях активно обсуждают проблему, связанную с тем, что по лестнице, ведущей в Нагорный парк, просто невозможно ходить.

В этом контексте Сергей Дугин распорядился более тщательно производить очистку пешеходных зон, мест массового пребывания горожан, своевременную обработку этих участков реагентами.

Непосредственно относительно лестницы в Нагорном парке поступило поручение организовать уборку маршей в ежедневном режиме и осуществлять антигололедную обработку.