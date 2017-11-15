Фото: amic.ru
Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин высказался о проблеме скользких тротуаров и лестниц, подчеркнув, что безопасность горожан должна стоять на первом месте.
"Тротуар, как и проезжая часть, в период частых перепадов температур, которые происходят в настоящее время, таит в себе опасность. Необходимо предпринять все меры, чтобы передвижение барнаульцев по городским улицам было максимально безопасным", — цитирует главу администрации пресс-центр мэрии.
Напомним, в последние дни барнаульцы в соцсетях активно обсуждают проблему, связанную с тем, что по лестнице, ведущей в Нагорный парк, просто невозможно ходить.
В этом контексте Сергей Дугин распорядился более тщательно производить очистку пешеходных зон, мест массового пребывания горожан, своевременную обработку этих участков реагентами.
Непосредственно относительно лестницы в Нагорном парке поступило поручение организовать уборку маршей в ежедневном режиме и осуществлять антигололедную обработку.
Комментарии
Молодец! Оперативно среагировал
15.11.2017 11:34
- гость -
Четко, как президент, надо, нужно, необходимо предусмотреть и ещё более усилить.
А всё-таки, что там с нашим Мугабой?
Балаболка!
заменить плитку!!!
Сколько он с этого горестроительства в свой карман положил?
Дулин . Крузера за почти 6 млн с лестницы взял ? К010кк номера ?
Уважаемый Амик, почему "Сити-менеджер"? Живём в России, почему нельзя использовать русские слова? Например "Городской управляющий"?