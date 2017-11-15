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Трамвай врезался в автобус на Малаховском кольце в Барнауле

, ИА "Амител"
ДТП произошло на пересечении улиц Малахова и Юрина

Фото: vk.com/barneos22

Столкновение автобуса и трамвая произошло на пересечении улиц Малахова и Юрина в среду, 15 ноября.

Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "ДТП Малахова — Юрина, автобус не проскочил. Движение через кольцо по Юрина затруднено", — отмечает автор заметки.

В городской ГИБДД порталу Amic.ru подтвердили факт ДТП, отметив, что подробности будут сообщены позже. В данный момент на месте работает экипаж ДПС.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

15.11.2017 11:51
- гость -

а какие подробности нужны? у трамвая преимущество. автобусника на шишку

0  0
15.11.2017 11:53
- гость -

А кто виноват из них, трамвай или автобус?

0  0
15.11.2017 11:55
- гость -

почему у трамвая преимущество? там главная по кругу, автобус ехал по главной

0  0
15.11.2017 11:58
- гость -


15.11.2017 11:55
- гость -

потому что у трамвая преимущество. он уже покидает "кольцо"

0  0
15.11.2017 12:05
- гость -

Вот такие непутевые как выше автор и катаются за рулем. На кольце справа трамвай только пропускается

0  0
15.11.2017 12:15
- гость -

Страшно читать, люди не знают как кольцевой перекресток проезжать.

0  0
15.11.2017 12:22
- гость -

На самом деле, как распределяется преимущество между трамваем и колесными транспортными средствами на таком кольце? Это не очевидно, не надо нервничать

0  0
15.11.2017 12:26
- гость -

как распределяется преимущество между трамваем и колесными транспортными средствами на таком кольце?

пока трамвай стоит перед кольцом, он пропускает едущих по кольцу. на выезде же преимущество у трамвая.

0  0
15.11.2017 12:31
- гость -

всех кто считает что атобусник не виноват на принудительную пересдачу прав!
а пешикам читать матчасть и не писать ересь

0  0
15.11.2017 12:31
- гость -

У нас любят сначала брякнуть потом писать.

0  0
15.11.2017 12:37
- гость -

пока трамвай стоит перед кольцом, он пропускает едущих по кольцу. на выезде же преимущество у трамвая.

Да вот проблема - трамвай едет не по кольцу. А кольцо главное

0  0
15.11.2017 12:38
Георгий

Трамвай покидает кольцо - он прав!
Каждое утро проезжаю данное кольцо, да и любое кольцо, в принципе, понимаю что только малая часть водителей соблюдает правила проезда перекрестков с круговым движением. Практически все едут прямо - не замечая разметки, съезжают с кольца с внутренней полосы - сразу в третий ряд.
Нужно ставить видеокамеры на каждый перекресток и садить за мониторы инспекторов, пусть в реальном времени "отбирают" нарушителей, выписывают штрафы и повесткой приглашают на беседу о ПДД.

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15.11.2017 12:43
Георгий

гостю 15.11.2017 12:37

то есть на А.Петрова - Малахова трамвай тоже не по кольцу движется и его тоже не нужно?
Какая разница как он там движется - пусть хоть зиг-загом там движется - трамвай прав, почитайте ПДД и не только раздел про кольцевое движение!

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