Фото: vk.com/barneos22

Столкновение автобуса и трамвая произошло на пересечении улиц Малахова и Юрина в среду, 15 ноября.

Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "ДТП Малахова — Юрина, автобус не проскочил. Движение через кольцо по Юрина затруднено", — отмечает автор заметки.

В городской ГИБДД порталу Amic.ru подтвердили факт ДТП, отметив, что подробности будут сообщены позже. В данный момент на месте работает экипаж ДПС.