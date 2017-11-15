Фото: vk.com/barneos22
Столкновение автобуса и трамвая произошло на пересечении улиц Малахова и Юрина в среду, 15 ноября.
Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "ДТП Малахова — Юрина, автобус не проскочил. Движение через кольцо по Юрина затруднено", — отмечает автор заметки.
В городской ГИБДД порталу Amic.ru подтвердили факт ДТП, отметив, что подробности будут сообщены позже. В данный момент на месте работает экипаж ДПС.
Комментарии
а какие подробности нужны? у трамвая преимущество. автобусника на шишку
А кто виноват из них, трамвай или автобус?
почему у трамвая преимущество? там главная по кругу, автобус ехал по главной
15.11.2017 11:55
- гость -
потому что у трамвая преимущество. он уже покидает "кольцо"
Вот такие непутевые как выше автор и катаются за рулем. На кольце справа трамвай только пропускается
Страшно читать, люди не знают как кольцевой перекресток проезжать.
На самом деле, как распределяется преимущество между трамваем и колесными транспортными средствами на таком кольце? Это не очевидно, не надо нервничать
как распределяется преимущество между трамваем и колесными транспортными средствами на таком кольце?
пока трамвай стоит перед кольцом, он пропускает едущих по кольцу. на выезде же преимущество у трамвая.
всех кто считает что атобусник не виноват на принудительную пересдачу прав!
а пешикам читать матчасть и не писать ересь
У нас любят сначала брякнуть потом писать.
пока трамвай стоит перед кольцом, он пропускает едущих по кольцу. на выезде же преимущество у трамвая.
Да вот проблема - трамвай едет не по кольцу. А кольцо главное
Трамвай покидает кольцо - он прав!
Каждое утро проезжаю данное кольцо, да и любое кольцо, в принципе, понимаю что только малая часть водителей соблюдает правила проезда перекрестков с круговым движением. Практически все едут прямо - не замечая разметки, съезжают с кольца с внутренней полосы - сразу в третий ряд.
Нужно ставить видеокамеры на каждый перекресток и садить за мониторы инспекторов, пусть в реальном времени "отбирают" нарушителей, выписывают штрафы и повесткой приглашают на беседу о ПДД.
гостю 15.11.2017 12:37
то есть на А.Петрова - Малахова трамвай тоже не по кольцу движется и его тоже не нужно?
Какая разница как он там движется - пусть хоть зиг-загом там движется - трамвай прав, почитайте ПДД и не только раздел про кольцевое движение!