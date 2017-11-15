Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

Провоз на территорию Алтайского края 20 тонн лука из Казахстана не позволили осуществить пограничники.

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, на груз, остановленный 14 ноября на Славгородском контрольном посту, был предъявлен недействительный фитосанитарный сертификат.

"При осмотре груза также было установлено отсутствие маркировки на упаковке, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере", — добавляют в ведомстве.

В итоге транспортное средство, перевозившее лук, было возвращено на территорию Казахстана.