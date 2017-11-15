Фото: vk.com/barneos22

Спасателей задействовали для ликвидации последствий столкновения трамвая и пассажирского автобуса на пересечении улиц Малахова и Юрина в Барнауле.

Напомним, авария произошла около 11 часов утра 15 ноября. Участниками ДТП стали трамвай маршрута №10 и автобус №24.

"Для ликвидации последствий ДТП привлекалось: 9 человек, 3 единицы техники, из них от МЧС России: 3 человека, 1 единица техники", — сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

О пострадавших не сообщается. В городской ГИБДД обещают позже предоставить более подробную информацию о случившемся.