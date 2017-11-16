Премия Amic.ru "Народный знак качества" подошла к концу. Два месяца вы, наши читатели, отдавали свои голоса за "лучшие" компании Барнаула.

Борьба за лидерство не прекращалась вплоть до 5 ноября – именно в этот день подошел к концу второй этап премии. Всего в голосовании принял участие 6 681 читатель Amic.ru.

Результаты в каких-то номинациях было легко предсказать, в других мы наблюдали, как лидеры меняются каждый день. Поэтому победители премии стали для всех полной неожиданностью.

Ну что же, встречайте 18 победителей премии "Народный знак качества"!

1. Медицинская компания года

"Губернский лекарь" — 306 голосов

2. Компания связи года

"Дом.ру" — 425 голосов

3. Магазин электронной и бытовой техники года

"Техноком" — 413 голосов

4. Торговая сеть года

"Ярче!" — 585 голосов

5. Ресторан года

"Кинза и мята" — 311 голосов

6. Фастфуд года

"Грильница" — 593 голоса

7. Фитнес-клуб года

"Рельеф" — 487 голосов

8. Банк года

Сбербанк - 369 голосов

9. Салон красоты года

Naleta - 846 голосов

10. ТРЦ года

Galaxy - 339 голосов

11. Турфирма года

"100 дорог" — 458 голосов

12. Отель года

"Барнаул" — 134 голоса

13. Образовательный центр года

AaPPLE - 224 голоса

14. Автосалон года

"СОЮЗ" — 262 голоса

15. Автосервис года

Vianor - 178 голосов

16. Строительная компания года

"Авангард" — 222 голоса

17. StartUp года

Шоу-рум "Вишня 22" — 455 голосов

18. Алтайский бренд года

"Белый замок" — 381 голос

Мы искренне поздравляем всех победителей и желаем им не сбавлять оборотов и оставаться на высоте!

Также Amic.ru благодарит своих читателей, которые приняли активное участие в нашей первой народной премии.

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