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Стало известно, на сколько к Новому году подешевеют мандарины и апельсины

, ИА "Амител"
Согласно прогнозам, мандарины упадут в цене на 20%, апельсины — на 15,5%

Фото: yaprelest.ru

Снижение цен на мандарины и апельсины ожидается в России перед Новым годом, сообщают "Известия" со ссылкой на прогноз аналитического отдела Плодоовощного союза.

Так, предполагается, что мандарины подешевеют перед праздниками на 20%, а апельсины — на 15,5%.

Падение цен связывают с тем, что сбор цитрусовых начинается в ноябре. Кроме того, поставщики традиционно увеличивают закупки этих фруктов на фоне роста спроса.

Руководитель аналитического отдела Плодоовощного союза Кирилл Лашин, давая прогноз относительно цен на мандарины перед Новым годом, отметил: "Могу сказать, что в декабре все поставляемые в Россию мандарины упадут в цене примерно на 20%. То есть за 1 кг абхазских фруктов потребители в среднем будут отдавать 60 рублей, а за 1 кг турецких и марокканских — 88 рублей".

Что касается апельсинов, то в декабре 1 кг обойдется потребителям примерно в 90 рублей, полагает представитель Плодоовощного союза.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

15.11.2017 13:09
гость

Хотели сказать ПОДОРОЖАЕТ и случайно получилось ПОДЕШЕВЕЕТ...Если не опечатка, то не смешите мои тапочки.

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15.11.2017 13:15
- гость -

апельсины были по 49 еще пару месяцев назад, к новому году подешевеют до 90 рублей

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