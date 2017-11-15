Полицейские задержали жителя Барнаула, которого подозревают в краже металлического гаража вместе с содержимым. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что осенью этого года горожанин вызвал машину "самогруз" для погрузки металлического гаража. В гараже находились колеса на литых дисках и детский велосипед. Когда пропажа была обнаружена, хозяин обратился в полицию. Сумма причиненного ущерба составила 37 тысяч рублей.
Позже удалось задержать подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина. Похищенное частично изъято в пункте приема металла. По словам злоумышленника, он думал, что гараж брошен, поэтому решил его присвоить себе.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии
ну а че нет то)
А крановщик,похоже,тоже недалекого ума)
гараж, колеса и велосипед - 30т.р.
Фамилия барнаульца не Деточкин случайно? )
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