Более 60% жителей Австралии не возражают против легализации однополых браков. Таковы данные национального опроса, пишет РИА "Новости".

Жители Австралии должны были ответить на вопрос, поддерживают ли они возможные изменения в законодательстве, которые позволили бы однополым парам вступать в брак.

Итак, 61,6% опрошенных выступили за легализацию и только 38,4% высказались против.

Всего в опросе приняли участие более 12,7 миллиона австралийцев, что составляет 79,5% от 16 миллионов жителей страны, имеющих право голоса.