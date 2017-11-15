Фото: Amic.ru

Прокуратура Алтайского края добилась через суд отмены администрацией Барнаула положения Правил благоустройства, которым создавалось необоснованное препятствие для ведения бизнеса.

Как сообщили в региональном надзорном ведомстве, Федеральный закон "О защите прав потребителей" оговаривает, что хозяйствующие субъекты обязаны доводить до сведения информацию о себе и своей деятельности. Осуществляется это путем размещения данных на вывеске в месте своего нахождения или осуществления деятельности.

При этом, что важно, подобного рода вывески не являются рекламой.

"Вопреки требованиям федерального законодательства, в Правилах благоустройства территории городского округа – города Барнаула возможность размещения любых вывесок предусматривалась исключительно после согласования их проекта в органах местного самоуправления, ответственных за благоустройство. При этом четкие параметры, которым вывески должны отвечать, не установлены", — констатируют в прокуратуре.

Правоохранители пришли к выводу, что мэрия таким образом создала дополнительные обременения для предпринимателей, поскольку бизнесмены вынуждены были нести дополнительные временные и финансовые затраты.

Также в прокуратуре подчеркивают, что в добровольном порядке городские власти данное нарушение не устранили. В итоге последовало обращение в суд.

"Решением Алтайского краевого суда, оставленным в силе апелляционным определением Верховного суда РФ, иск удовлетворен", — резюмируют в надзорном органе.