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Прокуратура Алтайского края добилась через суд отмены администрацией Барнаула положения Правил благоустройства, которым создавалось необоснованное препятствие для ведения бизнеса.
Как сообщили в региональном надзорном ведомстве, Федеральный закон "О защите прав потребителей" оговаривает, что хозяйствующие субъекты обязаны доводить до сведения информацию о себе и своей деятельности. Осуществляется это путем размещения данных на вывеске в месте своего нахождения или осуществления деятельности.
При этом, что важно, подобного рода вывески не являются рекламой.
"Вопреки требованиям федерального законодательства, в Правилах благоустройства территории городского округа – города Барнаула возможность размещения любых вывесок предусматривалась исключительно после согласования их проекта в органах местного самоуправления, ответственных за благоустройство. При этом четкие параметры, которым вывески должны отвечать, не установлены", — констатируют в прокуратуре.
Правоохранители пришли к выводу, что мэрия таким образом создала дополнительные обременения для предпринимателей, поскольку бизнесмены вынуждены были нести дополнительные временные и финансовые затраты.
Также в прокуратуре подчеркивают, что в добровольном порядке городские власти данное нарушение не устранили. В итоге последовало обращение в суд.
"Решением Алтайского краевого суда, оставленным в силе апелляционным определением Верховного суда РФ, иск удовлетворен", — резюмируют в надзорном органе.
Комментарии
Вышел с кистью и банкой краски - написал о своей деятельности на стене здания. "Молодец"!
Ну наконецто!!!