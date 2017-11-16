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Берегите добро: экстрасенс Жан Алибеков о том, что желать в Новом году

, ИА "Амител"
Что нужно желать жителям Алтайского края в Новый год и в чем искать силу, рассказал участник "Битвы экстрасенсов"

Впереди Новый год, а за ним Рождество и Святки — время чудес и магии. Как обычно, хочется заранее знать, чего ждать и к чему готовиться в наступающем году, что следует постараться сберечь и насколько близко к нам мир магии. Об этом и многом другом мы поговорили с участником 18-го сезона "Битвы экстрасенсов" Жаном Алибековым.

Корр.: Некоторые экстрасенсы говорят, что такие способности — очень тяжкое бремя. Как Вы к этому относитесь?

Жан Алибеков: Способности — я бы так это не назвал. Это просто часть меня, я с этим по факту родился. Кому-то от природы достается развитая интуиция, логика, которая позволяет, положив факты на линейку жизни, построить свой дальнейший путь. Я родился с возможностью видеть чуть больше, чем видят и слышат все остальные. Для меня это большая ответственность перед собой, людьми, судьбой. Пока справляюсь!

Корр.: Почему Вы не пришли на предыдущие кастинги проекта "Битва экстрасенсов"?

Ж.А.: Как говорится, всему свое время, и оно пришло. Точнее, вернулось. Несколько лет назад  я уже принимал участие в схожем проекте, вышел победителем. После проекта почувствовал, что нужно отдохнуть, так как накопилось много другой энергии, выход которой тоже нужно дать — так появилась моя первая книга. Сейчас я четко понимаю, что все, что происходит в жизни, именно так и должно быть.

Корр.: Кого считаете наиболее сильным соперником и есть ли среди них те, с кем вы бы хотели продолжить общаться и после проекта?

Ж.А.: Я не скажу Вам об этом, пусть остается интрига. Но чем ближе к концу сезона, тем явнее определяются лидеры. Вы и сами их видите. Со многими моими коллегами я с большим удовольствием продолжил бы работать и вне проекта. "Битва" — это свой микромир, своя семья, а в ней, как и в любой семье, есть свои лидеры — каждый в своем. Универсальных людей не бывает.

Корр.: Можно ли закрыть информацию? Вы будете это делать?

Ж.А.: Все можно, особенно для тех, кто к этому стремится. У меня таких желаний и стремлений нет. Я слепо верю во вселенскую справедливость, поэтому все делаю честно и на совесть. Но мне судьбой дано видеть тех, кто ради собственной выгоды готов поступиться принципами честного и здравомыслящего человека. Такие люди есть везде, я вижу и знаю, чем все это обычно заканчивается. Могу сказать так — не берите на себя больше, чем сможете в итоге поднять.

Корр.: В проекте Вы участвуете вместе с сестрой. Как вам вместе работается? Как вам удается сконцентрироваться?

Ж.А.: Гармония любит тишину. Поэтому я стараюсь ее себе создать независимо от того, где я нахожусь. В голове, в мыслях, в поступках я умею концентрироваться на главном. Если Вы обратили внимание, на проекте мы с сестрой ведем себя по-разному. Я более сдержанный, Дана импульсивнее. Мы соединяем эти две стихии, поэтому мы природно гармоничны. Если возвращаться ко мне, то мне ближе состояние созидания, когда энергия и информация поступают по горизонтали, без всплесков. Но мир ТВ таким никогда не будет, я это понимаю и принимаю его таким.

Корр.: Стало модным отправляться в путешествие по так называемым "местам силы", чтобы напитаться энергией. Какие в России, в мире "места силы" Вы можете выделить?

Ж.А.: Места силы у каждого человека должны быть свои. Представьте себе на минуту то место, дерево, луг, храм, гору, где вы чувствуете себя счастливым. Представили? Вот это и есть ваше место силы, ваша духовная мекка. Стремление человека искать стороннюю силу ошибочно, силу нужно искать в себе. Сейчас, в 21 веке, и еще дальше силой будут считаться тишина и спокойствие.  Уже сейчас берегите их.

Корр.: Сегодня особенно популярна тема параллельных миров. И фильмы снимают, и передачи. А на самом деле насколько близко мы находимся к другим мирам?

Ж.А.: Параллельный мир сейчас — это мейнстрим. Если снимают, значит, это кому-то нужно. Настоящий мир, параллельный он или мир духов, никто никогда не сможет проиллюстрировать, каким бы именитым и глубоким в познаниях ни был режиссер или консультант. Мир настолько большой и видоизменяющийся ежесекундно, что пока пишется сценарий и проходят съемки, он уже перестал быть актуальным. Я верю в то, что человечеству в данный период его духовной стагнации точно не понять основы мироздания. Прошу простить, но мы очень примитивны в глобальном смысле. Если рассматривать человека во вселенной, то мы не более чем тысячная доля секунды, слишком мал наш путь на Земле, чтобы иллюстрировать его и говорить о других мирах. Свой сначала надо до конца понять и изучить. Вон, физика только сейчас разбирается с данными адронного коллайдера.

Корр.: У обывателей существует мнение, что есть черные и белые маги. Существует ли такая градация в действительности? И если да, то кто определяет, какая магия тебе подвластна?

Ж.А.: Бывает разная энергия — белая и черная. Как инь и ян. Как левая и правая рука, как левая и правая половина мозга. Все в этой жизни имеет две стороны. Вопрос в том, какая вам больше присуща и насколько вы умеете ею управлять и совладать с ней. Я знаю себя и свой мир, поэтому могу контролировать обе свои стороны. Но сразу скажу, что я по природной задумке — светлый и позитивный, хотя, как и в природе, у меня тоже бывают грозовые облака над головой. Я даю им пролиться, выбрасываю из себя все, что мне не нужно. В суете дней "налипает" много странных мыслей и желаний. Научитесь понимать себя, как это однажды удалось сделать мне.

Корр.: Правда ли, что существуют особые дни, когда ведьмы и маги собираются и проводят нечто вроде шабаша? Когда такое происходит и зачем это нужно?

Ж.А.: Есть дни, когда энергия земли нестабильна, ее чувствуют все. В этот день по статистике происходит максимальное количество негативных событий. Если посмотреть и проанализировать, то такие дни можно вычислить. Я знаю, что есть такие люди, которые негативную энергию земли используют в своих интересах, но, чтобы вы понимали, не всегда для совершения плохих замыслов. Переверните негатив и вы получите такую же силу позитивной, белой энергии. Я уверен, что все, что происходит каждый день, — все нужно для разрядки нашей планеты. Ей тоже нужно отдыхать. Возможно, в такие дни она просит нас не забывать о том, что мы всего лишь люди.

Корр.: Впереди Новый год. И, как обычно, люди пытаются предугадать, каким он будет. Можете ли Вы сказать, чего ждать от 2018-го россиянам? Каким этот год будет для страны? А для Алтайского края? Ждать ли каких-то потрясений, или все пройдет спокойно? На каких качествах своей натуры лучше заострить внимание? Что развивать, чему учиться? Чего предостерегаться?

Ж.А.: Я всегда придерживаюсь фразы — бойтесь своих желаний, ибо они имеют обыкновение сбываться. Поэтому очень внимательно относитесь к тому, что и как вы желаете себе или своим родным и близким под Новый год. Даже пожелание простого счастья, которое мы слышим и читаем в открытках, расшифровывайте в конкретных пожеланиях. Лучше всего спросите у человека, о чем он по-настоящему мечтает, уделите ему время, побудьте с ним наедине. Удивитесь, насколько неожиданными могут быть ответы. Люди, если они искренни, чаще всего желают очень простых вещей — чтобы вы были рядом. Чтобы сказать о том, что будет в стране, в определенном крае, в мире, нужно быть Богом, поэтому я не имею права распоряжаться такой информацией. Но могу сказать одно: как бы то ни было, честность, доброта, помощь всегда были триггерами положительных событий как в жизни отдельно взятого человека, так и мира в целом. Берегите добро, найдите в себе силы сопротивляться негативу и вы увидите, что в мире есть много ярких, добрых, жизнестимулирующих событий. Посмотрите на тех, кто сейчас рядом с вами. Возможно, этот человек для вас — гарант душевного спокойствия, а значит, счастья. Будьте внимательнее.

Шоу "Битва экстрасенсов" выходит на ТНТ по субботам в 20.00

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