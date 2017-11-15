Трое жителей Барнаула получили длительные сроки лишения свободы за угон автомобиля, совершенный с применением насилия, и попытку разбойного нападения на торговцев фруктами, сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что случай произошел летом прошлого года. Ранее судимый мужчина вместе с двумя своими знакомыми попытался ограбить торговцев фруктами. Подсудимые придумали план нападения. Для его осуществления им нужна была машина. Мужчины решили воспользоваться машиной такси. Они вызвали автомобиль, напали на подъехавшего водителя, ударили его по голове кирпичом. Один из нападавших сел за руль, двое других связали водителя и стали удерживать его в салоне.

Преступники приехали к дому торговцев и решили подождать их до утра. По их сведениям, последние должны были выйти из дома с деньгами в 06.30. Но именно в это утро предприниматели, на свое счастье, встали поздно и к этому времени из дома не вышли. Светало, и соучастники решили совершить нападение в другой день, но в это же утро на угнанном автомобиле были задержаны сотрудниками полиции.

В результате подсудимые получили длительные сроки лишения свободы – от 6 лет 6 месяцев до 7 лет 6 месяцев.