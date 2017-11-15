55-летний турист Местан Гюней погиб в Турции в результате падения с троянского коня, пишет газета "Известия".

Как сообщает издание, мужчина смог взобраться на самый верх 12-метровой статуи, перебравшись через ограждение. Но когда он начал спускаться вниз, то оступился, сорвался вниз и ударился головой о бетон. Туриста доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Отметим, что два года назад мужчина уже пытался залезть на статую. Тогда он был пьян, и ему помешали полицейские. В этот раз очевидцы тоже пытались его остановить, предлагали вызвать спасателей, чтобы помочь ему спуститься, однако он заявил, что "с ним ничего не случится".

Троя является самой известной достопримечательностью Турции. Сейчас это великий музей под открытым небом, который ежегодно посещают тысячи туристов. Троянский конь выступает символом окончания войны между троянцами и данайцами.