Фото: vk.com/barneos22
Жителей Барнаула предупреждают об опасных колодцах с открытыми люками на улицах города.
Соответствующая заметка появилась 15 ноября в паблике Barnaul 22. Так, один из горожан сообщает, что напротив ДК Барнаула на улице Антона Петрова колодец открыт уже около месяца.
Второй открытый люк другой житель краевого центра обнаружил на пересечении улиц Антона Петрова и Островского. "На тротуаре уже дня три открыт люк", — констатирует автор заметки.
Жителей города просят быть осторожнее и не попасться в "ловушку".
Комментарии
ну клевая ловушка че)))))
на улице Челюскинцев в районе от Анатолия до р.Барнаулка все люки провалились
"Необходимо предпринять все меры, чтобы передвижение барнаульцев по городским улицам было максимально безопасным"
Может там кто-то живёт?