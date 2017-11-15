Фото: vk.com/barneos22

Жителей Барнаула предупреждают об опасных колодцах с открытыми люками на улицах города.

Соответствующая заметка появилась 15 ноября в паблике Barnaul 22. Так, один из горожан сообщает, что напротив ДК Барнаула на улице Антона Петрова колодец открыт уже около месяца.

Второй открытый люк другой житель краевого центра обнаружил на пересечении улиц Антона Петрова и Островского. "На тротуаре уже дня три открыт люк", — констатирует автор заметки.

Жителей города просят быть осторожнее и не попасться в "ловушку".