Замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин заявил, что не видит предпосылок для роста цен на бензин в ближайшем будущем. Об этом пишет ТАСС.

По словам специалиста, сейчас можно наблюдать смену конъюнктуры внешнего рынка. Существенно выросли цены на нефть, пошлина меняется примерно с месячной задержкой.

"Это означает, что увеличенная пошлина будет применяться с середины месяца. <...> Это означает, что соответствующий ограничитель по netback в ближайшее время начнет работать. Пределы роста цены и стимул для ее снижения – они появятся в ближайшее время", — отметил Голомолзин.

Также он подчеркнул, что розничные цены держат ориентацию на платежный спрос потребителей. Сейчас АЗС предоставляют различные скидки для потребителей. Кроме этого, зимой, как правило, не наблюдается высокий рост цен на топливо, заключил представитель ФАС.