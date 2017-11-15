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Генплан Барнаула может стать "краткосрочным" из-за проблем с полигоном ТБО

, ИА "Амител"
Власти Барнаула продолжают размышлять над тем, как решить мусорную проблему в краевой столице

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Проект нового генерального плана Барнаула может оказаться "краткосрочным" в связи с нерешенным вопросом о новом полигоне твердых бытовых отходов.

"Возможно, новый документ будут принимать на краткосрочную перспективу. Однако утвердить генплан намерены в следующем году", — заявляется в программе "На первом плане. Барнаул", опубликованной на сайте городской администрации.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, на минувшей неделе сити-менеджер Сергей Дугин посетил АО "ЭКО-комплекс" с тем, чтобы обсудить перспективы работы действующего полигона ТБО.

Во время общения главы администрации с гендиректором "ЭКО-комплекса" Виктором Карлом был сделан вывод о том, что метод брикетирования мусора и вынос линии электропередачи на действующем полигоне позволит в итоге продлить его эксплуатацию до 15-20 лет.

В то же время в администрации в последнее время все чаще поднимают вопрос о поиске площадки для нового полигона ТБО.

"Нельзя забывать о перспективах развития города, надо искать место для нового полигона ТБО, готовиться к внедрению современных технологий обращения с ТБО. Это требование времени", — заявил Сергей Дугин.

Напомним, многие горожане весьма остро реагируют на вопрос создания нового полигона твердых бытовых отходов. Именно эта тема стала камнем преткновения во время организации публичных слушаний по новому генплану Барнаула в начале текущего года.

В итоге публичные слушания были отложены, а утверждение проекта генплана было перенесено на 2018 год.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

15.11.2017 14:42
- гость -

это типа такая манипуляция?

0  0
15.11.2017 14:45
- гость -

У нас никто не хочет внедрять раздельный сбор мусора. Мусорной мафии просто не выгодно, что мусора не станет и их бизнесу хана.

0  0
15.11.2017 15:00
гость

Эко-Комплекс офигенные спецы по прогнозам. Лет через 5 начнут кричать что нет места. Может даже раньше. Зато в городе есть структура РАН- Институт водных и экологических проблем. Раньше так назывался, сейчас не знаю.
Данное заведение непосредственно учитывает объемы отходов и площади под их размещение, а также кокой от этого будет вред.

0  0
15.11.2017 15:37
По теме

Почему-то все разговоры об исчерпавшем мощности действующем полигоне ведутся без конкретных цифр и доказательств. Даже без раздельного сбора мусора там можно работать не менее 30 лет. А если прекратить приписки и наладить переработку мусора, то хватит и на полвека. Ну и есть слабая надежда, что люди, видя весь этот ужас с загрязнением нашей Земли, все-таки возьмутся за ум.

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