Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Проект нового генерального плана Барнаула может оказаться "краткосрочным" в связи с нерешенным вопросом о новом полигоне твердых бытовых отходов.

"Возможно, новый документ будут принимать на краткосрочную перспективу. Однако утвердить генплан намерены в следующем году", — заявляется в программе "На первом плане. Барнаул", опубликованной на сайте городской администрации.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, на минувшей неделе сити-менеджер Сергей Дугин посетил АО "ЭКО-комплекс" с тем, чтобы обсудить перспективы работы действующего полигона ТБО.

Во время общения главы администрации с гендиректором "ЭКО-комплекса" Виктором Карлом был сделан вывод о том, что метод брикетирования мусора и вынос линии электропередачи на действующем полигоне позволит в итоге продлить его эксплуатацию до 15-20 лет.

В то же время в администрации в последнее время все чаще поднимают вопрос о поиске площадки для нового полигона ТБО.

"Нельзя забывать о перспективах развития города, надо искать место для нового полигона ТБО, готовиться к внедрению современных технологий обращения с ТБО. Это требование времени", — заявил Сергей Дугин.

Напомним, многие горожане весьма остро реагируют на вопрос создания нового полигона твердых бытовых отходов. Именно эта тема стала камнем преткновения во время организации публичных слушаний по новому генплану Барнаула в начале текущего года.

В итоге публичные слушания были отложены, а утверждение проекта генплана было перенесено на 2018 год.