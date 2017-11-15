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Барнаульцев предупреждают о школьнице с хомяком, обчищающей квартиры

, ИА "Амител"
Два случая произошли со школьниками гимназии №22

Фото: pixabay.com

Школьников и родителей в Барнауле предупреждают о маленькой девочке, которая показывает ученикам своего хомяка, знакомится с ними, входит в доверие, потом просится в гости и обворовывает квартиры.

Так, на сайте барнаульской гимназии №22 размещено объявление о двух подобных инцидентах. В объявлении сказано, что на вид ребенку 10-12 лет. Девочка одета в бирюзовый пуховик, черную шапку и носит большие круглые очки. 

Дети приводят её домой, даже знакомят с родителями. Девочка говорит, что учится в гимназии № 22. Спустя какое-то время она совершает кражу. Пока известно о двух подобных случаях. Первый произошел в сентябре, тогда из дома школьника пропала крупная сумма денег. Второй случай произошел в начале ноября. Из дома были похищены деньги и украшения на крупную сумму, причём бижутерию не берёт – только золото.

 


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Комментарии

15.11.2017 15:09
- гость -

золотая ручка))))))))))))

0  0
15.11.2017 15:12
- гость -

клафелиньщица))

0  0
15.11.2017 15:16
- гость -

до слез прям

0  0
15.11.2017 15:16
- гость -

в 22 школе гимназии не спрашивали, в каком классе учится девочка?

0  0
15.11.2017 15:19
- гость -

Очень грамотный выбор школы

0  0
15.11.2017 15:19
- гость -

да она скорей всего на улице около школы знакомиться да и обрабатывает жертву!ха!потом приходит снимает очки и меняет пуховик!!ха!

0  0
15.11.2017 15:22
- гость -

ржу не могу хааааах!большие очки..просто представить все это хааа ..вот маскируется!100% на самом деле по другому выглядит

0  0
15.11.2017 15:24
Евгения

Шапокляк с крыской Лариской

0  0
15.11.2017 15:29
- гость -

фильм "Дитя тьмы-2017"

0  0
15.11.2017 15:30
- гость -

а мож это карлик!!маленькая на вид а сама уж лет 16 или 18!!!!хаа ну а че как версия

0  0
15.11.2017 15:32
- гость -

))))))))) далеко пойдет криминальный талант, только хомяк чего стоит, а у нее еще и очки!! это психология высокого уровня.

0  0
15.11.2017 15:32
- гость -

фильм Крикуны - "Можно я пойду с тобой?"

0  0
15.11.2017 15:33
- гость -

какой-то бред написан.
на сайте школы этого нет.
АМИК бы прежде, чем слухи разносить перепроверял бы их.

0  0
15.11.2017 15:33
гость

Криминальный талант. Далеко пойдёт.

0  0
15.11.2017 15:43
Vanadiy2014

Скоро. Придёт она. Школьница с хомяком!

0  0
15.11.2017 15:49
- гость -

В моем детстве была девочка Марина из нашего двора, которая воровала. Украшения в гольфы прятала и выносила. Ну и по мелочам, из игрушек, что приглянется. Начальная школа, но весь двор знал, что её домой лучше не приглашать, потому что ворует.

0  0
15.11.2017 15:49
- гость -

барнаулец, позвони родителям! предупреди о девочке с хомяков. не исключено, что она прямо сейчас пьет ваш чай

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