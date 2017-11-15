Школьников и родителей в Барнауле предупреждают о маленькой девочке, которая показывает ученикам своего хомяка, знакомится с ними, входит в доверие, потом просится в гости и обворовывает квартиры.
Так, на сайте барнаульской гимназии №22 размещено объявление о двух подобных инцидентах. В объявлении сказано, что на вид ребенку 10-12 лет. Девочка одета в бирюзовый пуховик, черную шапку и носит большие круглые очки.
Дети приводят её домой, даже знакомят с родителями. Девочка говорит, что учится в гимназии № 22. Спустя какое-то время она совершает кражу. Пока известно о двух подобных случаях. Первый произошел в сентябре, тогда из дома школьника пропала крупная сумма денег. Второй случай произошел в начале ноября. Из дома были похищены деньги и украшения на крупную сумму, причём бижутерию не берёт – только золото.
Комментарии
золотая ручка))))))))))))
клафелиньщица))
до слез прям
в 22 школе гимназии не спрашивали, в каком классе учится девочка?
Очень грамотный выбор школы
да она скорей всего на улице около школы знакомиться да и обрабатывает жертву!ха!потом приходит снимает очки и меняет пуховик!!ха!
ржу не могу хааааах!большие очки..просто представить все это хааа ..вот маскируется!100% на самом деле по другому выглядит
Шапокляк с крыской Лариской
фильм "Дитя тьмы-2017"
а мож это карлик!!маленькая на вид а сама уж лет 16 или 18!!!!хаа ну а че как версия
))))))))) далеко пойдет криминальный талант, только хомяк чего стоит, а у нее еще и очки!! это психология высокого уровня.
фильм Крикуны - "Можно я пойду с тобой?"
какой-то бред написан.
на сайте школы этого нет.
АМИК бы прежде, чем слухи разносить перепроверял бы их.
Криминальный талант. Далеко пойдёт.
Скоро. Придёт она. Школьница с хомяком!
В моем детстве была девочка Марина из нашего двора, которая воровала. Украшения в гольфы прятала и выносила. Ну и по мелочам, из игрушек, что приглянется. Начальная школа, но весь двор знал, что её домой лучше не приглашать, потому что ворует.
барнаулец, позвони родителям! предупреди о девочке с хомяков. не исключено, что она прямо сейчас пьет ваш чай