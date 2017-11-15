Школьников и родителей в Барнауле предупреждают о маленькой девочке, которая показывает ученикам своего хомяка, знакомится с ними, входит в доверие, потом просится в гости и обворовывает квартиры.

Так, на сайте барнаульской гимназии №22 размещено объявление о двух подобных инцидентах. В объявлении сказано, что на вид ребенку 10-12 лет. Девочка одета в бирюзовый пуховик, черную шапку и носит большие круглые очки.

Дети приводят её домой, даже знакомят с родителями. Девочка говорит, что учится в гимназии № 22. Спустя какое-то время она совершает кражу. Пока известно о двух подобных случаях. Первый произошел в сентябре, тогда из дома школьника пропала крупная сумма денег. Второй случай произошел в начале ноября. Из дома были похищены деньги и украшения на крупную сумму, причём бижутерию не берёт – только золото.