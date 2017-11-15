Жители поселка Фирсово под Барнаулом обеспокоены массовой вырубкой леса в округе. Люди подозревают, что здесь орудуют "черные лесорубы". В настоящее время уже отправлены два обращения в Алтайскую межрайонную природоохранную прокуратуру и региональный Росприроднадзор, сказано на сайте ТСН Фирсово-2.

В начале ноября жители микрорайона Фирсово-2 стали замечать выезжающие из леса автомобили, трактора с прицепами и другую тяжелую технику, груженную бревнами сосны и березы. В лесу были сфотографированы многочисленные следы вырубки здоровых деревьев, не подлежащих санитарной рубке.

Кроме того, в лесу возле поселка были замечены бревна, подготовленные для вывоза, и свежие пни. Как отмечают жители поселка, вся древесина высокого качества, пни в лесу без гнили, то есть это явно не санитарная рубка.

Кстати, лес возле поселка Фирсово также не подлежит вырубке ради заготовки пиломатериала, он слишком редкий, молодой и не успевает восстанавливаться. При встрече с местными жителями лесорубы прячут лица, не отвечают на вопросы. Жители поселка тем не менее сфотографировали и сняли на видео следы рубки. Также имеются свидетели, записавшие номера автомобилей и прочей техники, вывозившей бревна из леса.

Председатель ТСН Фирсово-2 Александр Леншин уже направил соответствующие материалы в Алтайскую межрайонную природоохранную прокуратуру и Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Алтайскому краю и Республике Алтай.

О реакции уполномоченных органов пока неизвестно. ИА "Амител" , в свою очередь, подготовило запрос в Минприроды Алтайского края.

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