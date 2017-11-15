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Новости

Дюжев заявил, что российские зрители заслуживают "лабуду и туфту"

, ИА "Амител"
Такое заявление российский актер сделал в эфире шоу "Без обид"

Фото: otdih-yuga.ru

Знаменитый российский актер Дмитрий Дюжев заявил, что зрители заслуживают "бездарные сериалы, лабуду и туфту", сообщает "Лайф".

Это заявление прозвучало от Дюжева в эфире шоу "Без обид", которое выходит на латвийском телеканале LTV7. Дюжев рассказал, что недавно в аэропорту пассажиры эконом-класса не пропустили его вперед в самолет, хотя у него был билет бизнес-класса. После этого случая актер пришел к выводу, что с такими зрителями у него не состоится диалог.

"Я ради вашего развлечения и досуга жизнью рискую, и потом я оказываюсь среди вас, зрителей, и мое место в последнем вагоне", — возмутился Дюжев.
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

15.11.2017 17:23
- гость -

все понятно. я думал, бизнес подвозят отдельным автобусом ко входу. а тут пешком наверное через телетрап

0  0
15.11.2017 17:26
- гость -

Блин, я о нем была лучшего мнения. А народ с лабудой не просит его рисковать жизнью. На этом народе он зарабтатывает. И должен быть благодарен народу, которыц смотрит его участие в тупых сериалах.
Вот когда у нас основными каналами станут Культура и Спорт, тогда народ станет духовным, культурным и будет пропускать его из вежливости

0  0
15.11.2017 17:43
- гость -

Асирщял щёта Он на нас?

0  0
15.11.2017 17:45
Иван

Он низко пал в моих глазах. Также заслуживает лабуду и туфту.

0  0
15.11.2017 17:56
- гость -

Таким интеллигентным казался, вот она вся человеческая суть вылезла в пустяковом моменте.

0  0
15.11.2017 18:00
гость

Да и артист он никакой,гундявый!

0  0
15.11.2017 18:11
Сергей

ЗНАМЕНИТЫЙ!!! российский актер Дмитрий Дюжев

0  0
15.11.2017 18:14
- гость -

"Я ради вашего развлечения и досуга жизнью рискую, и потом я оказываюсь среди вас, зрителей, и мое место в последнем вагоне", — возмутился Дюжев.
-------------------------
Да кому ты сдался, тебя пропускать.
Ты же не врач, который жизни спасает, а обычный шоу-мэн.

0  0
15.11.2017 18:17
Наталья

Нда, разочаровал...А сам-то он в каких сериалах снимается? И рекламой не брезгует в нашей провинциальной строительной компании. Денежки-то не пахнут... А народ обгадить, на котором он зарабатывает, причем на прибалтийском телевидении, очень патриотично и высококультурно! Разве будут Россию уважать, если наши "звезды" так о своем народе отзываются?

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