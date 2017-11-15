Знаменитый российский актер Дмитрий Дюжев заявил, что зрители заслуживают "бездарные сериалы, лабуду и туфту", сообщает "Лайф".

Это заявление прозвучало от Дюжева в эфире шоу "Без обид", которое выходит на латвийском телеканале LTV7. Дюжев рассказал, что недавно в аэропорту пассажиры эконом-класса не пропустили его вперед в самолет, хотя у него был билет бизнес-класса. После этого случая актер пришел к выводу, что с такими зрителями у него не состоится диалог.

"Я ради вашего развлечения и досуга жизнью рискую, и потом я оказываюсь среди вас, зрителей, и мое место в последнем вагоне", — возмутился Дюжев.

