Знаменитый российский актер Дмитрий Дюжев заявил, что зрители заслуживают "бездарные сериалы, лабуду и туфту", сообщает "Лайф".
Это заявление прозвучало от Дюжева в эфире шоу "Без обид", которое выходит на латвийском телеканале LTV7. Дюжев рассказал, что недавно в аэропорту пассажиры эконом-класса не пропустили его вперед в самолет, хотя у него был билет бизнес-класса. После этого случая актер пришел к выводу, что с такими зрителями у него не состоится диалог.
"Я ради вашего развлечения и досуга жизнью рискую, и потом я оказываюсь среди вас, зрителей, и мое место в последнем вагоне", — возмутился Дюжев.
Комментарии
все понятно. я думал, бизнес подвозят отдельным автобусом ко входу. а тут пешком наверное через телетрап
Блин, я о нем была лучшего мнения. А народ с лабудой не просит его рисковать жизнью. На этом народе он зарабтатывает. И должен быть благодарен народу, которыц смотрит его участие в тупых сериалах.
Вот когда у нас основными каналами станут Культура и Спорт, тогда народ станет духовным, культурным и будет пропускать его из вежливости
Асирщял щёта Он на нас?
Он низко пал в моих глазах. Также заслуживает лабуду и туфту.
Таким интеллигентным казался, вот она вся человеческая суть вылезла в пустяковом моменте.
Да и артист он никакой,гундявый!
ЗНАМЕНИТЫЙ!!! российский актер Дмитрий Дюжев
"Я ради вашего развлечения и досуга жизнью рискую, и потом я оказываюсь среди вас, зрителей, и мое место в последнем вагоне", — возмутился Дюжев.
-------------------------
Да кому ты сдался, тебя пропускать.
Ты же не врач, который жизни спасает, а обычный шоу-мэн.
Нда, разочаровал...А сам-то он в каких сериалах снимается? И рекламой не брезгует в нашей провинциальной строительной компании. Денежки-то не пахнут... А народ обгадить, на котором он зарабатывает, причем на прибалтийском телевидении, очень патриотично и высококультурно! Разве будут Россию уважать, если наши "звезды" так о своем народе отзываются?