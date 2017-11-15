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Подробности столкновения трамвая и автобуса на пересечении улиц Юрина и Малахова сообщили в полиции — в результате ДТП пострадали три человека.

В ГУ МВД по Алтайскому краю отмечают, что авария случилась в 10:20 на улице Малахова в районе дома № 46.

"По прибытии сотрудниками полиции предварительно было установлено, что столкнулись автобус "Богдан" под управлением водителя – мужчины 1950 года рождения и трамвай "Т3" под управлением водителя – женщины 1975 года рождения", — указывают в правоохранительном ведомстве.

В результате ДТП пострадали три пассажирки автобуса 47, 56 и 78 лет. Им оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

По факту ДТП проводится проверка. Напомним, для ликвидации последствий аварии привлекались сотрудники МЧС.