Фото: vk.com/barneos22
Подробности столкновения трамвая и автобуса на пересечении улиц Юрина и Малахова сообщили в полиции — в результате ДТП пострадали три человека.
В ГУ МВД по Алтайскому краю отмечают, что авария случилась в 10:20 на улице Малахова в районе дома № 46.
"По прибытии сотрудниками полиции предварительно было установлено, что столкнулись автобус "Богдан" под управлением водителя – мужчины 1950 года рождения и трамвай "Т3" под управлением водителя – женщины 1975 года рождения", — указывают в правоохранительном ведомстве.
В результате ДТП пострадали три пассажирки автобуса 47, 56 и 78 лет. Им оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.
По факту ДТП проводится проверка. Напомним, для ликвидации последствий аварии привлекались сотрудники МЧС.
Комментарии
Вот эти пучеглазые и оборзевшие трамвайши, давно привлекать нужно к ответственности, а то привыкли, что их не штрафуют и прут напропалую!
встретились 2 одиночества
15.11.2017 15:01
Санёк
ПДД поучите, многое поймете.
А вообще реально достали те водители, которые по кольцу едут по своим понятиям, а не по ПДД.
15.11.2017 15:11
- гость -************
Умник нашелся, ну процитируй мне ПДД. Тот кто имеет преимущество, должен убедиться, что ему это преимущество предоставили, не так ли?!
Санёк, водитель автобуса?
15.11.2017 15:35
- гость -
Тот кто знает ПДД. А вы водитель трамвая?)))