Дискриминацию по половому признаку на рабочем месте испытали на собственном опыте порядка 20% россиян. Об этом сообщает Зарплата.ру на основании опроса, который прошел на сайте компании. В исследовании приняли участие 1445 человек.
Отмечается, что с притеснением сталкивалась треть жительниц страны. При этом каждая вторая отмечала приставания со стороны коллег.
15% пожаловались на некорректные высказывания со стороны других сотрудников, 12% столкнулись с трудностями в продвижении по службе. 11% заявили, что у них снижен уровень зарплаты или премии. А 5% респондентов отметили, что им не поручают важную работу.
Чаще всего с дискриминацией сталкиваются работницы бухгалтерии (15%), сферы недвижимости (13%), сферы услуг (11%) и юриспруденции (10%).
Российские мужчины также становятся жертвами сексизма. Это указал каждый пятый принявший участие в опросе. Считают, что им несправедливо занижают зарплату и премию, 42%, а предвзятое отношение со стороны коллег замечали 30% респондентов. Большинство из тех мужчин, кто ответил утвердительно, работают в сфере продаж (21%), недвижимости (20%), промышленности (17%) и информационных технологий (15%).
Важно отметить то, что из женщин никто не признался в том, что позволяли себе некорректное поведение в отношении коллег. Но каждый пятый мужчина сообщил, что позволял себе высказывания, приставания и дискредитацию рабочих навыков сослуживцев.
Комментарии
Ещё бы, если огромная безработица везде.
Хотя официальная статистика утверждает обратное.
Идти некуда, вот люди и терпят все унижения.
По возрасту главная дискриминация.