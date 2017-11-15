Дискриминацию по половому признаку на рабочем месте испытали на собственном опыте порядка 20% россиян. Об этом сообщает Зарплата.ру на основании опроса, который прошел на сайте компании. В исследовании приняли участие 1445 человек.

Отмечается, что с притеснением сталкивалась треть жительниц страны. При этом каждая вторая отмечала приставания со стороны коллег.

15% пожаловались на некорректные высказывания со стороны других сотрудников, 12% столкнулись с трудностями в продвижении по службе. 11% заявили, что у них снижен уровень зарплаты или премии. А 5% респондентов отметили, что им не поручают важную работу.

Чаще всего с дискриминацией сталкиваются работницы бухгалтерии (15%), сферы недвижимости (13%), сферы услуг (11%) и юриспруденции (10%).

Российские мужчины также становятся жертвами сексизма. Это указал каждый пятый принявший участие в опросе. Считают, что им несправедливо занижают зарплату и премию, 42%, а предвзятое отношение со стороны коллег замечали 30% респондентов. Большинство из тех мужчин, кто ответил утвердительно, работают в сфере продаж (21%), недвижимости (20%), промышленности (17%) и информационных технологий (15%).

Важно отметить то, что из женщин никто не признался в том, что позволяли себе некорректное поведение в отношении коллег. Но каждый пятый мужчина сообщил, что позволял себе высказывания, приставания и дискредитацию рабочих навыков сослуживцев.