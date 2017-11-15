Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, которого обвиняют в получении крупной взятки, рассказал журналистам, что сейчас пишет книгу. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Улюкаева, она рассказывает "о хорошей жизни".
"Пишу книгу в полный рост. О жизни, о хорошей жизни", — отметил он перед началом судебного заседания.
Также обвиняемый заявил, что не знает, по какой причине на процессе нет главы "Роснефти" и свидетеля обвинения Игоря Сечина.
Ранее СМИ писали, что, находясь под домашним арестом, Улюкаев читает книги. За это время он успел прочитать Платона, рассказы Кафки и Чехова.
Комментарии
Глава «Роснефти» Игорь Сечин вновь не появился на заседании суда по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. На заседание суда также не пришли сотрудники ФСБ Калиниченко и Селютин, допросить которых просит защита. Оба они, как объявила судья, находятся в двухмесячной служебной командировке.
Улюкаев последнее время стал улыбаться!
Значит это только одно его ждёт "тяжелая судьба" табуреткина-сюрдюкова с васильевой.
Верхушка как всегда изворачивается,чтобы смягчить приговор и не вынести лишнего.
А судьи то кто?
ВСЕ Хахалевы.... Ворон ворону глаз не выклюет!
Чего стоит процесс, если человек, по доносу которого и с участием которого была организована полицейская провокация против Улюкаева, отказывается давать показания о том, что у него вымогали взятку и о том, что то, что он давал, являлось взяткой?
Допустим, Сечин передал Улюкаеву 2 миллиона долларов. В чем состоит преступление Улюкаева, даже если он знал, что берет (что опять-таки не доказано). Ведь нет ни доказательств факта вымогательства, ни четких объяснений того, за что Улюкаев будто бы требовал эти деньги...
Растащили страну, ненасытные.
Книги пишет, потом песни , картины, пару тройку клипов, про любовь с колбасками в корзинке , и наконец УДО
Казладоевы!