Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, которого обвиняют в получении крупной взятки, рассказал журналистам, что сейчас пишет книгу. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Улюкаева, она рассказывает "о хорошей жизни".

"Пишу книгу в полный рост. О жизни, о хорошей жизни", — отметил он перед началом судебного заседания.

Также обвиняемый заявил, что не знает, по какой причине на процессе нет главы "Роснефти" и свидетеля обвинения Игоря Сечина.

Ранее СМИ писали, что, находясь под домашним арестом, Улюкаев читает книги. За это время он успел прочитать Платона, рассказы Кафки и Чехова.