Алтайские школьники смогут принять участие в олимпиаде "Шаг в будущее"

Первый (отборочный) этап олимпиады МГТУ им. Н.Э. Баумана "Шаг в будущее" пройдет по общеобразовательным предметам "информатика", "физика" и "математика" с 1 по 3 декабря в Алтайском государственном техническом университете.

На олимпиаду приглашаются учащиеся 10−11 классов школ Алтайского края. Олимпиада (и отборочный, и заключительный этапы) будет проходить в АлтГТУ им. И.И. Ползунова.

Первого декабря с 14.00 пройдет олимпиада по информатике. Регистрация начнется в 13.00 в аудитории 203 корпуса пищевых производств, вход с улицы Кирова.

Второго декабря с 14.00 пройдет олимпиада по физике, регистрация будет проходить с 13.00, аудитория 522 главного корпуса по адресу пр. Ленина, 46.

3 декабря с 10.00 пройдет олимпиада по математике. Регистрация с 9.00 в аудитории 522 главного корпуса.

Победители и призеры первого этапа олимпиады получают право участия в заключительном этапе, который пройдет в 2018 г. в АлтГТУ им. И.И. Ползунова.

Олимпиада включена в Перечень олимпиад школьников на 2017/18 учебный год. Победителям и призёрам второго (заключительного) этапа предоставляются льготы при поступлении в высшие учебные заведения. Финалистам олимпиады при поступлении в АлтГТУ начисляется за индивидуальные достижения 10 баллов.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться до 30 ноября (до 09.00) на странице олимпиады

Координатор олимпиады в АлтГТУ Николай Александрович Белоусов, тел.: 8 (3852) 29−08−92, 8−906−961−25−17.