Жители России стали чаще покупать SIM-карты в интернет-магазинах

Компания Tele2 проанализировала итоги работы интернет-магазина с января 2017 года. В России за три квартала через онлайн-канал к Tele2 подключились более 5% абонентов, а число заказанных SIM-карт увеличилось на 31%.

Интернет-магазин Tele2 работает во всех регионах присутствия оператора. Его посетители могут купить SIM-карты и оборудование, а также оформить заявку на переход в сеть Tele2 с сохранением номера (MNP). Покупателям доступна курьерская доставка товаров из онлайн-магазина. В августе-сентябре 2017 года посетители в среднем ежедневно заказывали 4 тысячи товаров, что вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Более 85% посетителей интернет-магазина Tele2 приобретают SIM-карты. На сайте представлено более полумиллиона комбинаций номеров в различных категориях – от обычных до платиновых. С начала года доля абонентов, подключившихся к сети оператора через shop.tele2.ru, превысила 5%.

Клиенты оператора в Алтайском крае стали активнее пользоваться услугами интернет-магазина. Посетители ресурса приобрели SIM-карт на 11% больше, чем в прошлом году.

Именно SIM-карты чаще всего покупают в интернет-магазине оператора – их доля в общем объеме продаж составляет 84%. Самый высокий клиентский поток в интернет-магазине Tele2 был зафиксирован в сентябре. Клиенты площадки приобрели на 38% больше товаров, чем в среднем за месяц.