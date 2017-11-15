Шесть человек погибли в авиакатастрофе в Хабаровском крае, по последним данным. Ранее сообщалось о семи погибших. Сайт газеты "Комсомольская правда" опубликовал имена погибших:
Лапонникова Ольга (социальный педагог, психолог).
Лапонникова Анна (свекровь Ольги, пенсионерка).
Пахомова Светлана Ивановна (специалист в этнокультурном центре поселка Нелькан).
Амосов Денис (по предварительным данным, поехал в Нелькан на заработки).
Члены экипажа:
Шулаков Игорь Леонидович (по другим данным, Чумаков)
Зуев А.
Как сообщалось ранее, авиакатастрофа произошла в среду, 15 ноября. Самолет L-410 авиакомпании ФГУП "Хабаровские авиалинии" летел из Хабаровска в Нелькан. Выжил ребенок, он находится в больнице. Четверг, 16 ноября, в регионе объявлен днем траура.
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