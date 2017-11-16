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Провести корпоратив с пользой предлагает "Сибирский трамплин"

, ИА "Амител"
Бизнес-форум пройдет в Барнауле 1 декабря, гостей ждут выступления и мастер-классы от именитых спикеров

Какие планы у Вашей команды на ближайший год? Удержаться на своих позициях? Занять новые ниши? Выйти на конкурентные рынки? В каждом из этих случаев вам понадобится сильная, мотивированная команда, обученная лучшими практиками и экспертами на "Сибирском трамплине".

"Сибирский трамплин" – это 11 часов актуальных выступлений, мастер-классов, дискуссий и живого общения. Деловая Сибирь соберется на "Трамплине", чтобы обеспечить взлет своим предприятиям в предстоящем году.

Чтобы слаженно действовать и добиваться впечатляющих результатов, команда должна быть единым целым, системой, в которой каждый дополняет и усиливает другого. И если все члены команды одновременно, сообща развиваются и профессионально растут, система только укрепляется.

Это подобно человеческому организму: нельзя отдельно развивать одну часть тела и ждать одинаково хорошей работы от всех остальных. Чтобы получить полную отдачу, следует уделить внимание всему телу в комплексе.

Бизнес-форум "Сибирский трамплин" — это:

  • Центр деловой жизни Сибири
  • Аналитика и рекомендации от экспертов
  • Дискуссионные площадки
  • Хедлайнеры форума — Максим Поташёв и Владимир Левченко.

Специальное корпоративное предложение для команд появилось благодаря компании "БКС Партнер", генеральному партнеру бизнес-форума "Сибирский трамплин": особые цены на билеты для компаний от 5 человек.
Сейчас можно забронировать корпоративные билеты на сайте "Магис Бизнес" или по телефону: +7(3852) 529-759

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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