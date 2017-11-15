Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Дворец-крепость в стиле Диснейленда предложили создать на территории Центрального парка Барнаула в рамках реконструкции этой зеленой зоны.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, сити-менеджер Сергей Дугин провел совещание по вопросу развития территории парка. Он напомнил, что в настоящее время здесь завершается монтаж нового ограждения.

Говоря о перспективах обустройства парка, Сергей Дугин подчеркнул: "Содержание старейшего городского парка тоже должно быть приведено в соответствие требованиям времени. Большинство конструкций построены еще в 70-х годах прошлого века. Необходимость реконструкции назрела. Уже ранней весной надо приступить к работам по обновлению".

Особый акцент был сделан на том, что парк расположен на территории туркластера и совсем рядом с бывшим сереброплавильным заводом.

В этой связи предлагается воссоздать небольшой "аптекарский огород", где в XVIII веке работники Горной аптеки выращивали лекарственные растения для изготовления препаратов. Также на одной из аллей парка планируется разместить камни с Колыванского месторождения, а вдоль реки Барнаулки предполагается построить набережную с пешеходным мостиком.

Зампред городского комитета по строительству, архитектуре и развитию города Сергей Боженко подчеркнул, что в парке следует установить памятный знак, который бы зафиксировал расположение первой городской улицы – Ряпосовской.

Также он указал на то, что при входе в парк с улиц Ползунова и Мало-Тобольской нужно создать объект, который бы завершил зрительную перспективу. Согласно предложенной идее, таковым мог бы стать дворец-крепость в стиле Диснейленда. Постройку предлагается подсветить изнутри.

Также в Центральном парке было предложено создать спортивные объекты.

Напомним, ранее в мэрии подчеркивали, что проект реконструкции парка будет обсуждаться и согласовываться с общественностью.