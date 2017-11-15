Жительница Новоалтайска получила 1 год 8 месяцев колонии-поселения за заведомо ложное сообщение. Об этом сообщает пресс-служба Барнаульской транспортной прокуратуры.

Известно, что женщина ранее была неоднократно судима за такие преступления. В этом году она пять раз сообщала в полицию ложные сведения о минировании объектов железнодорожного транспорта Алтайского региона. За информацию о месте установки бомбы женщина требовала деньги, спиртное и табак.

Каждое ее сообщение было проверено следственно-оперативной группой, в том числе была проведена эвакуация граждан из общественных мест.

Кроме лишения свободы, женщину оштрафовали более чем на 27 тысяч рублей.