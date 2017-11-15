Премьера фильма Гарика Сукачева об Алтайском крае "То, что во мне" состоится в четверг, 16 ноября, сообщает сайт "Катунь 24".

В Барнауле фильм можно будет посмотреть в кинотеатре ТРЦ "Галактика".

Как ранее сообщало ИА "Амител" , съемки фильма начались на Алтае 5 сентября прошлого года. Рабочее название фильма – "Алтайская песня". Это совместный проект Первого канала и Русского географического общества. Гарик Сукачев проехал на своем мотоцикле "Харли Дэвидсон" по самым живописным местам Чуйского тракта до самой границы с Монголией. Группа побывала в Сростках, "Бирюзовой Катуни", на Семинском перевале, городе-курорте Белокуриха, но основная же часть съемок прошла непосредственно в Республике Алтай.