Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Бийска и его 31-летней сестры, обвиняемых в продаже алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что в течение года родственники покупали у неизвестного мужчины спирт, предназначенный для наружного применения, и продавали его местным жителям. Деньги от продажи делили между собой.

Эксперты установили, что продаваемый алкоголь не соответствовал по наличию ацетона и других веществ требованиям ГОСТа для пищевого алкоголя и не был предназначен для употребления. Таким образом, товар был опасен для жизни и здоровья.

Летом этого года правоохранители изъяли канистры и бутылки со спиртом, а также самогоном. Между тем мужчина попытался избежать уголовной ответственности и предложил полицейскому взятку в размере 20 тысяч рублей. О противоправном действии полицейский сообщил в установленном порядке.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.