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Амбулифт, позволяющий осуществлять транспортировку людей с ограниченными возможностями, появился в барнаульском аэропорту, сообщили в пресс-службе главных воздушных ворот Алтайского края.

"Конструктивно лифт состоит из шасси, закрытой поднимающейся кабины, подъемного ножничного механизма, задней и передней подъемных платформ, гидравлической и электрической систем. Для безопасности перемещения лиц с ограниченными возможностями машина оборудована сигналом при подъеме платформы, задняя платформа оснащена датчиками остановки", — рассказывают в аэропорту.

Между водителем и рабочим отсеком имеется переговорное устройство.

Система сама останавливает движение кабины при появлении препятствия под ним. Кабина амбулифта не поднимается, пока не выпущены стабилизаторы, а резиновый бампер на передней платформе предохраняет самолет от повреждений.

В аэропорту подчеркивают, что данная техника обеспечит комфортную посадку в самолет маломобильным пассажирам.