Фото: airaltay.ru
Амбулифт, позволяющий осуществлять транспортировку людей с ограниченными возможностями, появился в барнаульском аэропорту, сообщили в пресс-службе главных воздушных ворот Алтайского края.
"Конструктивно лифт состоит из шасси, закрытой поднимающейся кабины, подъемного ножничного механизма, задней и передней подъемных платформ, гидравлической и электрической систем. Для безопасности перемещения лиц с ограниченными возможностями машина оборудована сигналом при подъеме платформы, задняя платформа оснащена датчиками остановки", — рассказывают в аэропорту.
Между водителем и рабочим отсеком имеется переговорное устройство.
Система сама останавливает движение кабины при появлении препятствия под ним. Кабина амбулифта не поднимается, пока не выпущены стабилизаторы, а резиновый бампер на передней платформе предохраняет самолет от повреждений.
В аэропорту подчеркивают, что данная техника обеспечит комфортную посадку в самолет маломобильным пассажирам.
Комментарии
Парковку!
Сделайте нормальную парковку!
Когда утром подкатываешь к аэропорту издалека видно мигалки сотрудников ДПС - и только по этому там более или менее можно проехать.
Там же ужас! а не парковка.
Слава богу дали ума залу прилета. Но парковка там жесть
и не нужно жалеть елки. Около краевой больницы вырубили и не поморщились и нормальненько.
Кремль прокомментировал публикацию Минобороны фото из компьютерной игры: «Ошибки случаются, они корректируются»
В Кремле призвали не преувеличивать значение ошибки, которая была допущена в сообщении Минобороны РФ, когда к нему был прикреплен материал из компьютерной игры. «Ошибки случаются, ничего страшного нет, они своевременно корректируются, что и было сделано в Минобороны. Я не стал бы преувеличивать значение этой ошибки», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг сообщения Минобороны, в котором были использованы фотоматериалы из компьютерной игры. Он добавил: «В Минобороны сказали, что, скажем так, исполнитель, который допустил такую оплошность, был наказан соответствующим образом». Так Песков ответил на вопрос, не бросают ли этот эпизод, а также сомнения, которые высказывались в отношении материалов, использованных в фильме Оливера Стоуна, тень на российское военное ведомство. «Что касается фильма Оливера Стоуна, то там многое ставилось и продолжает ставиться под сомнение недоброжелателями нашего президента. Вместе с тем, мы знаем, что действительно фильм получился блестящий, незаурядный и очень интересный», — сказал Песков
Чо там с нашим лучшим другом в Зимбабве?
Кто говорил, что у Путина совсем не осталось друзей среди президентов? Кто ехидно говорил, что никто не приезжал к нему на парад? Кто там писал, что лидеры стран все осуждают российскую агрессию и не хотят иметь с нынешним режимом в Кремле ничего общего? Отвечу прямо – враньё! Был у Путина настоящий друг. На парад (не гей, а победы) приезжал, с Бладимир Бла-бла- бладимирычем фотографировался, и США вместе грозили. Вместе не страшно.
Ведь в гости к российскому президенту прилетел его идеал и образец для подражания – президент Зимбабве Роберт Мугабе. Путину гость очень понравился – как ни крути, старейший диктатор на земле. Роберт Мугабе фактически руководит Зимбабве с 1980 года.
А тут, такая печалька, такая печалька...
При всём уважении и сочувствии к пассажирам-инвалидам думаю что не такое уж большое количество их летает. Думаю что за те миллионы, которые заплатили за эту машину пара-тройка амбалов поднимала бы инвалидов в самолёт за вполне приличную зарплату лет пять. В детсаду говорили "что крестьяне, то и обезьяне", по полсамолёта в день летает, а всё пыжимся будто мы Суварнабхуми какой-нибудь.
17.32 и 17.52
Если плюнуть в сторону солнца, оно свтить меньше не станет, а вот обратно прилететь плевок может.
17.32 и 17.52
Если плюнуть в сторону солнца, оно свтить меньше не станет, а вот обратно прилететь плевок может.
Эта машина в Толмачево отстояла хз сколько лет, теперь её перекрасили и постоит в Барнауле ещё столько же. Ибо нужна в основном для отчётности перед соответствующими комиссиями.
"Это очень хорошее достижение, очень большое..!"