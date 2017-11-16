Алтайский край в 2018-2020 годах получит более 820 млн рублей на строительство новых школ. Приоритетными станут два образовательных учреждения в Индустриальном районе Барнаула. Об этом 15 ноября рассказал министр образования Алтайского края Александр Жидких.

В настоящее время в квартале "2008" по адресу: улица Сиреневая, 16 уже начались работы по возведению нового здания. Стоимость объекта составляет 448 млн рублей. Подрядчиком после победы в конкурсе стало ООО "Селф". Известно, что в школе будет 2 спортзала, актовый зал и бассейн. Учебное заведение рассчитано на 550 школьников.

В настоящее время на площадке ведутся земляные работы. Завершить строительство школы планируется через год. В конце 2018-го она должна быть введена в эксплуатацию. Это позволит разгрузить в первую очередь лицей № 121, а также школы №№ 127 и 128.

Аналогичную школу начнут возводить в следующем году в квартале "2006а". Уже объявлен аукцион по определению подрядчика на строительство учебного учреждения. Его планируют ввести в строй в 2019 году. Это будут соответственно третья и четвертая школы, построенные в краевом центре по типовому проекту, в дальнейшем будет возведено еще 8 таких школ.

Напомним, в 2017 году в Барнауле построена средняя школа на 550 учащихся с бассейном в квартале "2034". На ее строительство было направлено 455,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — более 327 млн рублей.

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Кроме того, министр образования региона рассказал, что в 2018 году запланирован ввод в эксплуатацию пристройки для размещения учебного блока на 312 учащихся к основному зданию Егорьевской средней общеобразовательной школы в селе Новоегорьевское. На сегодняшний день заключен контракт с ООО "Строй-Инвест" на сумму более 209 млн рублей, ведутся работы по устройству фундамента, уточнил Александр Жидких.

В рамках краевой адресной инвестпрограммы в 2018 году запланирован капремонт 17 объектов и начнется строительство школы в селе Усть-Волчиха Волчихинского района; пристройки к зданию детсада № 3 "Солнышко" в селе Завьялово; пристройки к Ключевской СОШ № 1; школы на 90 учащихся, сблокированной с детсадом на 40 мест, в селе Покровка Локтевского района. Общая сумма, запланированная на эти цели в краевом бюджете, составляет более 784 млн рублей.