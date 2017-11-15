Дед Мороз из Великого Устюга немного поиграл с тигром Шерханом в барнаульском зоопарке "Лесная сказка". Об этом сообщает "Алтайская правда".

"Друзья, а вы видели хоть раз, как Дедушка Мороз резвится с тиграми?" - написали представители зоопарка на своей страничке "ВКонтакте".

Отметим, что хищник живет в местном зоопарке в среде, максимально приближенной к естественной. Здесь для Шерхана соорудили отдельный просторный вольер. Опытные работники следят за рационом питания хищника.

Напомним, что Дед Мороз побывал в краевой столице на минувших выходных.