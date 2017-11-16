6 декабря известная группа "Чёрный Обелиск" представит первый в своей истории акустический альбом на концерте в новом клубе "Питер".

Впервые слушатели "Обелиска" смогут оценить любимые песни в рамках концептуального шоу. Акустическая часть программы станет live-премьерой полноценного unplugged-альбома "Чёрного Обелиска", над которым команда работает в данный момент.

Бытует мнение, что акустическое звучание совершенно не характерно для жёсткой и брутальной музыки группы, поэтому свежие и хорошо известные песни зазвучат совершенно по-другому, в новой обработке и с новыми аранжировками. "Черный Обелиск" готовит некий эксперимент, который планирует провести вместе с гостями клуба "Питер".

Во второй части концерта зрителей ждет настоящий драйв, фирменный живой звук и безудержная энергетика. Это будет полноценный электрический сет с главными хитами культовой команды. Не пропустите большой концерт группы "Чёрный Обелиск" в двух отделениях.

Ночной клуб "Питер"

Адрес: ул. Взлётная, 2е

Телефон: 609-995

Сбор гостей: 19:00

Билеты в продаже с 28 октября в точках:

Rock Shop "KOZA", ул.Партизанская, 55, тел.717-477, график работы: с пн по сб с 10:00 до 19:00

Школа игры на барабанах DRUMSTARZ г. Барнаул ,пр-т Ленина, 127а, тел.: 89231660021 (предварительно ОБЯЗАТЕЛЬНО звоните).