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Покупка грузового автомобиля MAN через интернет обернулась для 33-летней бийчанки потерей 250 тысяч рублей — она стала жертвой мошенника.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, четверть миллиона женщина перечислила неизвестному в качестве задатка, но осталась в итоге и без товара, и без денег.

Объявление о продаже приглянувшегося ей грузовика она нашла на одном из сайтов, специализирующихся на продаже автотехники и запасных частей. Позвонив по указанному телефону, женщина обсудила условия сделки и перечислила предоплату.

"Абонент, с которым разговаривала пострадавшая, на связь больше не вышел. Объявление с сайта пропало", — уточняют в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Правоохранители уже установили, что номера указанных в объявлении телефонов зарегистрированы в Московской и Ленинградской областях.