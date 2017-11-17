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Уникальная услуга: как новый сервис делает жизнь барнаульцев легче и лучше

, ИА "Амител"
Директор сервиса "Скатерть-Самобранка" на "Завтраке со стартапом" о современных людях, их потребностях и полезном бизнесе

У современного человека множество внешних задач, и все меньше времени остается на домашние дела. Наблюдательные предприниматели стараются эту проблему решить, что идет на пользу как им, так и их потенциальным клиентам. На "Завтрак со стартапом" пришла Екатерина Шавшина, директор сервиса "Скатерть-Самобранка", и рассказала, как свежая бизнес-идея облегчает жизнь людям и как претворить в жизнь идею, учитывая провинциальный менталитет.

- Как пришли именно к такой идее бизнеса: анализировали рынок, смотрели опыт крупных городов или зарубежных стран?

- Одна из наших учредителей, будучи в Новосибирске, познакомилась с сервисом "Скатерть-Самобранка". Их продукт она привезла в Барнаул и показала нам. Попробовав, мы решили  запустить этот сервис и у нас. Мы оценили удобство пользования такой услугой, как доставка продуктовых наборов с рецептами: не нужно идти в магазин, искать рецепты, использовать горы посуды, насколько легко готовить и какой вкусный результат получается. В европейской части России такие сервисы существуют уже давно, и конкуренция в этой сфере совсем нешуточная. Даже в Новосибирске работает 5 сервисов доставки продуктовых наборов с рецептами.

- Не страшно ли было запускать такой сервис именно в Барнауле, все-таки есть определенный провинциальный менталитет. Как пришли к выводу, что у горожан это будет востребовано?

- Страшно? Да нет, конечно! Мы понимали, что наше предложение решает "боль" большой аудитории и обязательно будет отклик. Город развивается, люди идут в ногу со временем, интересуются новым, ищут способы рационализации бытовых забот. В Барнауле люди работают и работают немало, времени на домашние дела не остается, а у многих есть дети, с которыми нужно сделать уроки, отвести на секции, а данный сервис действительно помогает многим, особенно хозяйкам. Кроме того, готовить получается быстро и вкусно, а блюда достойны ресторанного уровня.

- Работать по франшизе проще, чем начинать бизнес с нуля?

- Да, по франшизе работать легче. Нам очень помогает головная компания, поддерживает в плане разработки меню, рецептов, сопровождает. У нас есть поддержка франчайзера, и в то же время мы самостоятельны во многих вопросах.

- Вы на рынке уже второй год, окупились ли вложения и какими они были?

- Кроме покупки самой франшизы нужно было вложить средства в организацию цеха, в покупку холодильного оборудования, в ремонт помещения. Затраты были немалые, но они окупились примерно через год и два месяца.

- Кто ваши клиенты?

- При открытии сервиса у нас был такой портрет клиента: работающие женщины 25-40 лет с доходом выше среднего и высоким. Реальность же намного расширила нашу аудиторию: во-первых, среди клиентов немало мужчин, во-вторых, возрастные рамки раздвинулись с 20 до 60 лет, в-третьих, уровень доходов, позволяющий пользоваться сервисом, начинается от среднего, а еще мы видим много молодых мам и домохозяек.

- Как собирали свою аудиторию, как себя продвигали?

- Мы пробовали все виды рекламы — печать, интернет, радио, услуги промоутеров, но больше всех работают социальные сети, конкретно Instagram — им пользуются практически все. Кроме того, мы постоянно проводим различные розыгрыши и акции. Другой важный способ привлечения клиентов — это рекомендации или "сарафанное радио".

- Насколько охотно барнаульцы пользуются услугами?

- Около 40% попробовавших продукцию "Скатерти-Самобранки" однажды становятся постоянными клиентами. Мы считаем этот показатель очень хорошим, хотя нам еще есть к чему стремиться. Сейчас мы доставляем заказы в любые районы города, а также в Новоалтайск и даже в Белокуриху.

- Расскажите подробнее о том, что делает компания и как формируются заказы.

- Каждый воскресный вечер на сайте и в инстаграм мы представляем новое меню на неделю. С этого момента и до утра пятницы клиенты могут оформить заказ любым удобным способом: на сайте, в Instagram или по телефону. Для этого нужно выбрать подходящие блюда и определиться с числом персон, оплатить заказ банковским переводом или наличными курьеру при получении. В пятницу и субботу мы закупаем продукты. В субботу подготавливаем ингредиенты: отмеряем необходимое количество продуктов, чтобы не оставалось ничего лишнего и не было отходов. Производим первичную обработку продуктов: моем, чистим, нарезаем и бережно упаковываем заказы в брендированные гофрированные коробки. В воскресенье или понедельник в любое удобное время наши курьеры бесплатно доставляют коробочки, к каждой приложены фоторецепты. Так люди не тратят время на походы по магазинам, не покупают ничего лишнего, не думают, куда деть оставшиеся продукты, а готовят легко и быстро и питаются разнообразно всю неделю.

- Как проверяется качество продуктов, их свежесть?

- Мы тщательно подходим к выбору поставщиков, чтобы доставлять только самые свежие и качественные продукты. Мы предлагаем нашим клиентам готовить дома, как в ресторане, поэтому качество наших продуктов отвечает высоким требованиям ресторанного бизнеса. Все продукты, поступающие в наш цех, проходят внутреннюю проверку качества нашим технологом.

- А если клиенты заказывают наборы на неделю, как продукты остаются свежими в течение всего этого времени?

- Большинство продуктов мы упаковываем в вакуум: в нем нет воздуха, следовательно, нет благоприятной среды для размножения бактерий. Продукты в нем могут сохранять свежесть очень долго и не терять при этом своих вкусовых качеств. Мясо, рыба и морепродукты подвергаются заморозке.

- Что включает меню и кто его составляет?

- В головной компании в Новосибирске шеф-повар формирует для нас меню, оно тщательно продумано и очень разнообразно: в нем всегда есть выбор блюд из говядины, свинины, курицы, рыбы, морепродуктов и дополнительных видов мяса (баранина, утка, индейка). Также мы включаем в меню супы и десерты. В нашем каталоге более пятисот наименований.

- Продумывали ли уже меню на Новый год? Учитываете ли как-то другие праздники или, например, пост?

- Новогоднее меню на финишном этапе проработки и скоро будет представлено. В него войдут и основные блюда, и салаты, и закуски. Праздники мы также стараемся учитывать, а на время поста всегда составляем специальное сбалансированное постное меню.

- Сколько человек в команде?

- На сегодняшний день у нас 14 сотрудников. Но наша команда постоянно растет пропорционально росту клиентов, поэтому мы постоянно пополняем штат.

- А какая у вас ценовая политика?

- Понимаете, мы заказываем оптом, поэтому и нашим клиентам мы предоставляем возможность получить продукты премиум-качества по более низким ценам. По своему опыту скажу, что покупать продукты в магазине у меня выходит дороже, чем заказывать в "Скатерти-Самобранке": здесь я заказала корзину за 2,5 тыс. рублей и кормлю семью в течение всей недели, порции большие, а выходит дешевле, кроме того, ничего не выбрасывается.

- Как планируете развиваться дальше?

- Мы постоянно работаем над улучшением качества сервиса, обновляем базу рецептов. Мы добавили фитнес-меню. Совсем недавно появилось меню завтраков. Работаем над детским меню. Пока нам хотелось бы закрепиться в Барнауле.

Мария Трубина

ООО "Скатерть-самобранка
Барнаул, ул. Геблера, 33б
+7 (3852) 222-500
www.ssamobranka.ru
@ssamobranka_brn

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Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.11.2017 08:34
- гость -

Ценник не для нищего деградирующего региона.

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