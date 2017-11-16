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Недоношенность – не приговор: как в Барнауле выхаживают младенцев

, ИА "Амител", Екатерина Смолихина
Спасением недоношенных детей сотрудники перинатального клинического центра занимаются уже 27 лет

фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Международный день недоношенных детей отмечается 17 ноября во всем мире. Он был учрежден по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными. Накануне этого дня алтайские журналисты побывали в перинатальном клиническом центре Алтайского края.

Выхаживанием недоношенных детей сотрудники перинатального клинического центра занимаются уже 27 лет. Самый маленький ребенок, которого удалось спасти в центре, весил всего 490 граммов. В этом году девочке исполнилось три года. 

Как рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Сергей Юдаков, к каждому ребенку здесь индивидуальный подход. Рождаются дети при разных сроках, и кому-то нужна дыхательная поддержка, кому-то особый уход. Самый маленький ребенок, который сейчас находится в отделении, весит 790 граммов. Каждые три часа к нему приходит мама, которая кормит его, общается и находится рядом с ним. Врачи поддерживают для детей все условия, характерные для утробной жизни.

Что касается оборудования, в перинатальном центре есть все современные технологии для выхаживания детей, в том числе открытая реанимационная система типа "Панда". Она предназначена для обогрева и проведения первичной реанимации новорожденных в условиях родильного зала и операционной.

Среди российских перинатальных центров алтайский занимает далеко не последнее место, отмечает главный врач центра Елена Ершова​.

"Среди коллег мы выглядим очень неплохо. На прошедшем в сентябре общероссийском форуме "Репродуктивный потенциал России" был представлен рейтинг перинатальных центров страны, и мы находимся в первой трети этого рейтинга", — рассказывает она.

 

 

 

Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

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