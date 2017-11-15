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Отец "пьяного мальчика" заявил, что не верит в правосудие

, ИА "Амител"
Прокурор попросил суд приговорить обвиняемую к трем годам колонии

Фото: ruposters.ru

Отец сбитого в апреле текущего года в Балашихе шестилетнего мальчика Роман Шимко в беседе с телеканалом "360" прокомментировал заседание суда по делу Ольги Алисовой, которая совершила наезд на ребенка.

Шимко предположил, что суд может пойти навстречу подсудимой, которая просила о назначении ей условного срока. "Она выйдет из зала суда на свободу. И отсрочку дадут, и условное дадут. Я так думаю, исходя из того, что происходило на заседании", — отметил мужчина.

Отец погибшего ребенка добавил, что не верит в правосудие, а также обвинил Алисову в неискренности: "Хоть бы от себя что-нибудь сказала. Ей адвокаты там написали, и она это выдала. А раскаяния не было. Более того, она еще и обвинила нас, родителей, в смерти ребенка — что мы за ним не смотрели".

В своем последнем слове Алисова сказала следующее: "Я мать, и у меня не может быть других чувств, кроме сострадания. Все эти месяцы меня выставляют монстром. Все это время я только пыталась опровергнуть все то, что случилось. Все ополчились против меня, что я подкупила эти экспертизы — это все ложь. Считаю, что суд был несправедлив, у меня не было возможности избежать этого столкновения. Прошу суд, в случае признания меня виновной, назначить условно или изменить наказание с реального отбывания срока на колонию-поселение. Прошу уменьшить сумму морального вреда (3 млн рублей) до посильной суммы для меня, я мать-одиночка, у меня нет в собственности ничего, кроме машины, да и то за нее до конца не выплачен кредит. Что бы ни было, Алешу уже не вернуть, но сейчас страдает моя дочь, прошу дать возможность воспитывать ее хотя бы до 14 лет".

Прокурор попросил суд приговорить обвиняемую к трем годам колонии.

23 апреля в Балашихе женщина за рулем автомобиля сбила шестилетнего мальчика, в результате чего он скончался. Дело получило широкий общественный резонанс из-за сообщений о найденном в крови ребенка огромном количестве алкоголя.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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