Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 117 квадратных метров продают на Змеиногорском тракте в Барнауле за 10 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на седьмом уровне 16-этажного кирпичного дома. Внутри выполнен ремонт.
"Отличная квартира в престижном районе, охрана, консьерж, большая детская площадка, три спортивных площадки для игры в волейбол, футбол, теннис", — подчеркивает автор объявления.
В квартире имеется два санузла, душевая, ванная, большая теплая лоджия. Покупателю остается встроенная мебель.
Комментарии
уматное последнее фото
и что же престижного в этом районе? на одной из фотографий вполне себе типовая девятиэтажка.