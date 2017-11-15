Трампа "приговорили" к казни из-за оскорбления Ким Чен Ына

В северокорейской газете Rodong Sinmun, которую называют "рупором властей КНДР", вышла статья, в которой президента США Дональда Трампа обвиняют в оскорблениях и "приговаривают" к смерти, сообщает РЕН ТВ.

"Худшее преступление, за которое он никогда не будет помилован, заключается в том, что он осмелился злорадно оскорбить достоинство нашего высшего руководства. Он должен знать, что он всего лишь отвратительный преступник, приговоренный к смертной казни корейским народом", — говорится в статье.

Примечательно, что журналисты также обрушились на Трампа с оскорблениями, назвав его "бешеной собакой" и "психопатом".

Ранее лидеры США и КНДР "обменялись любезностями". Ким Чен Ын назвал Трампа "выжившим из ума стариком", "хулиганом и гангстером, играющим с огнем", а американский президент назвал оппонента "Человеком-ракетой".