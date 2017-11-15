Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ошибочную фотографию Минобороны к заявлению по действиям возглавляемой США коалиции в Сирии, сообщает RT.

"Во-первых, ошибки случаются, скажем так, ничего страшного нет, если они своевременно корректируются, что и было сделано Минобороны. Я не стал бы преувеличивать значение этой ошибки", — сказал Песков.

"В Минобороны сказали, что, скажем так, исполнитель, который допустил эту оплошность, был наказан соответствующим образом", — добавил Песков.

Накануне в Минобороны России заявили, что проверяют сотрудника, ошибочно прикрепившего фотоматериалы к заявлению ведомства по действиям возглавляемой США коалиции в Сирии.