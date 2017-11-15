Опубликованы фото с места авиакатастрофы в Хабаровском крае

Напомним, воздушное судно с пятью пассажирами и двумя членами экипажа рухнуло при заходе на посадку в двух километрах от аэропорта "Нелькан", пишет "Российская газета".

В результате погибли шесть человек. Самая маленькая пассажирка — девочка 3,5 лет - выжила. С многочисленными травмами она была доставлена в больницу.

Семьи погибших при крушении самолета L-410 получат по миллиону рублей.

По факту крушения L-410 заведено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Ведется расследование.

Среди основных версий крушения специалисты назвали ошибку пилота, технические неполадки, а также плохие погодные условия.