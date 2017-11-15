Под Керчью терпит бедствие пароход "Моряк" под флагом Палау, арендованный украинской компанией у севастопольского собственника, сообщает РИА "Новости".

На судне, которому не дают разрешение зайти ни в один из портов, не осталось никакой еды. Все 11 членов экипажа голодают, а капитана уже госпитализировали в предынфарктном состоянии.

"В сутки на нас приходилось полтора куска хлеба. Были макароны с тушенкой, но такую тушенку даже собакам не дают. Сейчас у нас не осталось практически ничего", — рассказал один из моряков.

По его словам, сегодня повар сделал сухари из последнего куска хлеба. Больше еды на борту нет. Моряки надеются, что пароход запустят в Керченский рыбный порт. В противном случае они будут подавать сигнал SOS.

Отмечается, что судовладелец, который находится в Севастополе, не выходит на связь.