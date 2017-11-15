Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, направленный на устранение противоречий между нормами закона о техническом осмотре, сообщает "Парламентская газета".

Согласно действующему законодательству, после проведения технического осмотра оператор выдает диагностическую карту, где содержатся сведения о соответствии или несоответствии автомобиля обязательным требованиям безопасности транспортных средств.

Однако при этом оператор технического осмотра обязан отказать в выдаче диагностической карты при несоответствии транспортного средства хотя бы одному из обязательных требований безопасности. Законопроект предлагает отмечать в диагностической карте указанное несоответствие, а также давать заключение о невозможности эксплуатации транспортного средства.

Кроме того, предлагается привести в соответствие наименование документа, выдаваемого при прохождении технического осмотра. Если ранее это был талон технического осмотра, то сейчас — диагностическая карта.