Путин поручил оценить эффективность органов власти в регионах

Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти. Документ опубликован на официальном портале нормативной и правовой информации.

В документе содержится список показателей, призванных объективно оценить эффективность работы региональных властей.

Руководителям субъектов Федерации предписано каждый год до 1 октября направлять правительству России доклады и материалы мониторингов о достигнутых показателях для оценки эффективности деятельности.

Также главы регионов должны будут составлять планируемые значения названных показателей на трехлетний период.