В Госдуму внесен законопроект, направленный на установление единого подхода к патриотическому воспитанию россиян, пишет "Парламентская газета".
"Законопроектом предусматривается, что финансовое обеспечение системы патриотического и духовно-нравственного воспитания может осуществляться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, собственных или привлеченных средств юридических и физических лиц, а также за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации", — говорится в документе.
Инициатива призвана установить единообразие в подходе органов госвласти и органов местного самоуправления по реализации патриотического воспитания граждан путем определения системы патриотического воспитания, реализуемой на федеральном, региональном и местном уровнях.
Кроме того, в законопроекте определены конкретные полномочия федеральных органов исполнительной власти в области патриотического и духовно-нравственного воспитания россиян.
Комментарии
Это полный бред, патриотизм невозможно установить никакими законами. Он возникает сам при наличие условий ее порождающих. Ребенок может полюбить родителей, если только родители любят его и никак иначе. Точно также, если власть будет уважать своих граждан, неустанно работать над повышением их благосостояния, здоровья и образованности то никаких законов и так называемого "патриотического воспитания" и не понадобиться. А так как ведет власть в настоящее время, она наоборот воспитывает людей в духе антипатриотизма. Многие ненавидят такое отечество, где к людям относятся как с скотам, даже сами единороссы на каждом углу визжащие о патриотизме, презрительно относятся к российскому образованию, предпочитая отправлять детей учиться заграницей и к российской медицине, лечась в зарубежных клиниках.
Всё это - обыкновенная "тема" по распилу бюджета.
Который будет выделяться на эти цели. И ни на йоту больше!