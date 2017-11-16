В Госдуму внесен законопроект, направленный на установление единого подхода к патриотическому воспитанию россиян, пишет "Парламентская газета".

"Законопроектом предусматривается, что финансовое обеспечение системы патриотического и духовно-нравственного воспитания может осуществляться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, собственных или привлеченных средств юридических и физических лиц, а также за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации", — говорится в документе.

Инициатива призвана установить единообразие в подходе органов госвласти и органов местного самоуправления по реализации патриотического воспитания граждан путем определения системы патриотического воспитания, реализуемой на федеральном, региональном и местном уровнях.

Кроме того, в законопроекте определены конкретные полномочия федеральных органов исполнительной власти в области патриотического и духовно-нравственного воспитания россиян.