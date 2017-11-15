Суд приговорил Ольгу Алисову, насмерть сбившую мальчика в Балашихе, к трем годам колонии, сообщает РИА "Новости".

"Признать Алисову виновной и назначить ей наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении", — сказал судья Железнодорожного суда Подмосковья.

Также суд постановил взыскать с Алисовой 63 тысячи рублей за погребение ребенка и 2,5 млн рублей в качестве возмещения морального вреда.

Ранее отец погибшего ребенка заявил, что не верит в правосудие, а также обвинил Алисову в неискренности в ее последнем слове.

ДТП в Балашихе произошло 23 апреля. Дело получило огласку после того, как стало известно, что по результатам экспертизы в крови ребенка обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения. Позднее СК заявил об отсутствии алкоголя в крови погибшего ребенка.