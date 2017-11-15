Президент России Владимир Путин наградил председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.
Церемония награждения транслировалась в эфире телеканала "Россия 24".
Орден был вручен за существенный "вклад в реализацию общегосударственных задач... и активную общественно-политическую деятельность".
Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени есть у двоих бывших председателей совета директоров "Газпрома" — Дмитрия Медведева и Виктора Черномырдина.
Комментарии
А почему сразу кавалером всех степеней не сделали? Не дорабатывает? Тогда снять его с поста, как не справляющегося с обязанностями.